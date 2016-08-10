Грабитель в Рио одним ударом остановил призёра Олимпийских игр по дзюдо (фото)

​Бельгийский дзюдоист Дирк ван Тихелт (Dirk Van Tichelt), завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде 2016 года, получил травму во время ограбления на пляже в Рио-де-Жанейро, сообщает Рostim.by.

"Инцидент произошёл вечером 9 августа на знаменитом пляже Копакабана, куда дзюдоист вместе с другом отправился отпраздновать свою победу на Олимпийских играх. Ранее Дирк ван Тихелт заработал бронзовую медаль в весовой категории до 73 килограммов", - говорится в сообщении.

Во время отдыха неизвестный мужчина украл у товарища Ван Тихелта телефон. Дзюдоист побежал вслед за преступником, но получил удар в лицо от возможного сообщника грабителя и не смог догнать ни одного из них.

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"Нарушителей по горячим следам задержать не удалось, а сам дзюдоист с синяком под глазом был направлен в ближайший госпиталь на осмотр, где выяснилось, что травма не представляет угрозы для его здоровья", - отмечает издание.

Вскоре дзюдоист вновь появился на публике, чтобы сфотографироваться со своей медалью. Он заявлял, что синяк под его глазом появился от жёсткого удара во время соревнования, однако в Олимпийском комитете Бельгии подтвердили, что след остался именно от нападения на пляже.

Бразильские СМИ также сообщили, что Ван Тихелта ударила девушка, однако в полиции эту информацию опровергли.​