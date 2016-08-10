Грабитель в Рио одним ударом остановил призёра Олимпийских игр по дзюдо (фото)
Сам дзюдоист заявил, что получил синяк под его глазом во время соревнования, однако в Олимпийском комитете Бельгии подтвердили, что след остался именно от нападения на пляже.
Бельгийский дзюдоист Дирк ван Тихелт (Dirk Van Tichelt), завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде 2016 года, получил травму во время ограбления на пляже в Рио-де-Жанейро, сообщает Рostim.by.
"Инцидент произошёл вечером 9 августа на знаменитом пляже Копакабана, куда дзюдоист вместе с другом отправился отпраздновать свою победу на Олимпийских играх. Ранее Дирк ван Тихелт заработал бронзовую медаль в весовой категории до 73 килограммов", - говорится в сообщении.
Во время отдыха неизвестный мужчина украл у товарища Ван Тихелта телефон. Дзюдоист побежал вслед за преступником, но получил удар в лицо от возможного сообщника грабителя и не смог догнать ни одного из них.
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"Нарушителей по горячим следам задержать не удалось, а сам дзюдоист с синяком под глазом был направлен в ближайший госпиталь на осмотр, где выяснилось, что травма не представляет угрозы для его здоровья", - отмечает издание.
Вскоре дзюдоист вновь появился на публике, чтобы сфотографироваться со своей медалью. Он заявлял, что синяк под его глазом появился от жёсткого удара во время соревнования, однако в Олимпийском комитете Бельгии подтвердили, что след остался именно от нападения на пляже.
Бразильские СМИ также сообщили, что Ван Тихелта ударила девушка, однако в полиции эту информацию опровергли.