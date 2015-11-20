Китай потеснил США в рейтинге самых быстрых суперкомпьютеров

Об этом свидетельствует ноябрьский список Top-500, передает Лента.ру.

В свежем рейтинге в число 500 самых быстрых суперкомпьютеров вошли 109 (22 процента от всех аппаратов в списке) систем из Китая, тогда как в июне их было 37. Эксперты, знакомые с ситуацией на рынке, полагают, что взрывной рост связан с развитием науки и военных технологий в Китае.

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Первое место в Top-500 в пятый раз занял китайский суперкомпьютер Tianhe-2 («Тяньхэ-2» или «Млечный путь-2»). Как и в предыдущем рейтинге, который вышел полгода назад, максимальная производительность Tianhe-2 составила 33,86 петафлопс (33 миллиона миллиардов операций в секунду), что примерно вдвое больше, чем у ближайшего преследователя. Компьютер установлен в Оборонном научно-техническом университете Народно-освободительной армии КНР.

США, напротив, представлены в рейтинге рекордно мало, несмотря на программу по созданию экзафлопного компьютера (в 30 раз быстрее Tianhe-2), провозглашенную Бараком Обамой. Количество американских высокопроизводительных систем в рейтинге упало до 200, тогда как в июне их было 231. Это исторический минимум — 40 процентов.

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Тем не менее США — единственная страна, две системы которой вошли в десятку самых быстрых. Шестой стала Trinity Cray XC40, созданная для Лос-Аламоской национальной лаборатории и Сандинийской национальной лаборатории (США). А восьмое место занял суперкомпьютер Hazel Hen, также собранный из вычислительных модулей Cray XC40, установленный в штутгартской Лаборатории высокопроизводительных вычислений (Германия). Их производительность составляет 8 и 6,5 петафлопс, соответственно.