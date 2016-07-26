В США пропавшая кошка нашлась спустя более 10 лет

По информации People, в 2005 году владельцы кошки Дин МакКри и Мередит Уоррен после безуспешных поисков Мисти решили, что ее убили. Где питомица находилась более 10 лет, неизвестно, однако отмечается, что недавно она попала в местный приют для животных в городе Портленд, передает Lenta.ru.

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В учреждении ветеринарам удалось считать информацию с микрочипа Мисти, благодаря чему выяснились имена и адрес ее хозяев. Владельцы кошки забрали ее к себе домой.

Как сообщал УНИАН, год назад в Великобритании нашли исхудавшего бездомного кота с вшитым микрочипом, из которого следовало, что кот был зарегистрирован в Сиднее в 2000 году, а родился еще в 1989 году.