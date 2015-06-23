В Великобритании нашли бездомного кота-путешественника 1989 года рождения родом из Австралии

Жительница деревни Лорелвейл, расположенной в пригороде Портадауна в графстве Арма Северной Ирландии, обнаружила в своем саду бездомного кота. Он был исхудавший и голодный, поэтому она отнесла его в ветеринарную клинику Уиллоу, чтобы там кота осмотрели, сообщает Росбалт.

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При осмотре ветеринар заметил у найденного кота вшитый микрочип, в котором имелись сведениям о нем. Оказалось, что найденный кот родом из Австралии. Он был зарегестрирован в Сиднее в 2000 году, передает портал Informing. Сам же кот родился еще в 1989 году, что еще больше шокировало ветеринаров, ведь средняя продолжительность жизни кошек 15 лет.

Также выяснилось, что животное, которого согласно данным из чипа зовут Тигр, в 2004 году уже попадало в ветеринарную клинику в Лондоне. Тогда кот был бездомным, хотя судя по тому, что найден он был в ошейнике, в течение последних десяти лет хозяева у него все-таки были.

После осмотра у специалистов кот был передан в организацию Cats Protection. Волонтер из этой организации Джиллиан Макмаллен рассказала, что найденное животное они переименовали в Оззи. Сейчас члены организации пытаются выяснить, как кот-путешественник попал из Сиднея сначала в Лондон, а затем в графство Арма.

Также Джилиан сообщила, что они пытаются найти настоящих хозяев Оззи. Представители Cats Protection уже связались с регистрационной службой животных в Австралии, чтобы узнать имя владельца кота-путешественника и вернуть его после стольких лет.