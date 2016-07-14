Сбылась мечта боксера: Николай Валуев станет соведущим Хрюши и Степашки

Об этом сообщает Meduza.

«Разве мог я в детстве мечтать, что стану ведущим своей любимой передачи. Так что, спокойной ночи, малыши», - написал Валуев под своей фотографией в инстаграме, где он на съемочной площадке передачи сидит с Каркушей и Степашкой.

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Бывший боксер уже не первый раз выступает в качестве артиста или в роли ведущего. В 2013 году Валуев вел шоу «Форт Боярд»; он также снимался в фильмах «7 гномов: И целого леса мало», «Каменная башка» и «Путь».

Передача «Спокойной ночи, малыши!» появилась в 1963 году. Ее ведущими в разное время были Амаяк Акопян, актриса Анна Михалкова (дочь Никиты Михалкова), «Мисс Вселенная» Оксана Федорова, певец Дмитрий Маликов и солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов.