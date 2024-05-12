Монро сейчас называют главным секс-символом 20-го века, несмотря на ту калорийную пищу, которые она порой себе позволяла.

Мэрилин Монро - часть культовой эпохи кинематографа Голливуда, которую сейчас называют главным секс-символом и блондинкой 20-го века.

Как-то в одном из интервью СМИ Монро говорила, что некоторые люди из ее окружения называли ее привычки в питании "совершенно странными". К примеру, она любила разбивать яйца в подогретое молоко и этим завтракать, называя это питательным блюдом для "работающей девушки". В то же время Tastingtable отмечает, что кулинарные предпочтения Монро были такими же эклектичными, как и ее роли на большом экране. На основе воспоминаний знакомых Монро и ее личных откровений о еде СМИ собрали 14 блюд и напитков, которые ей нравились при жизни. Среди них:

1. Мороженое "сандей". Это популярный американский десерт, которым Монро любила смаковать после занятий по актерскому мастерству в кафе-мороженое, расположенном в Беверли-Хиллз. Как говорила известная блондинка, она ест достаточно белка в течение дня, поэтому иногда может позволить себе подобные слабости.

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2. Яйца в молоке. Об этой привычке мы уже упоминали: Монро почти каждое утро ела специфический смузи, разбивая два яйца в чашку с подогретым молоком.

3. Кусок красного мяса. Существует много свидетельств о том, что Монро любила есть на обед один стейк, выбирая в качестве гарнира овощи - 4 или 5 морковок.

4. Блюдо-мистерия. Это может кого-то удивить, но иногда Монро тратила немало времени на приготовление пищи. В одном из ее блокнотов был найден рецепт блюда из фарша, который содержал 18 ингредиентов. Известно, что там перечислялись говядина, яйца, куриная или индюшиная печень, к тому же там была запись рецепта хлеба на закваске. До сих пор не понятно, как готовить эту мистерию, и какие этапы приготовления содержал рецепт Монро. СМИ отмечают, что это блюдо однозначно можно назвать сложным, но философски говорят: "Нет смысла чинить то, что нельзя сломать".

5. Отбивные из баранины. Хотя стейки часто были в домашнем меню Монро, она также дополняла свой рацион другими блюдами из мяса. Обычно баранину звезда покупала на рынке возле своего отеля.

6. Теплые хлопья. Еще одно блюдо с молоком, которое Монро иногда ела на завтрак.

7. Рисовый пудинг - один из самых любимых десертов Монро. СМИ отмечают, что секс-символ Голливуда умела его готовить.

8. Шампанское Dom Pérignon или Piper-Heidsiek. Как говорила Монро, иногда она выпивала бокал любимого алкоголя, как только просыпалась утром. Также СМИ отмечают, что однажды она принимала ванну из шампанского, использовав для этого 350 бутылок. В честь ее страсти даже существует именитый коктейль, в котором за основу используют шампанское.

9. Гоголь-моголь. Уже очевидно, что Монро любила пить яйца. Поэтому, если ее завтрак мог начаться с "белка в молоке", то на ночь звезда могла еще и выпить яйца с сахаром.

10. Говядина по-бургундски. Еще одно тяжелое блюдо, которое упоминается в блокноте Монро. Это когда на сковороде обжаренная говядина тушится с овощами в красном вине.

11. Чили. Отмечается, что Монро любила есть это блюдо в заведении Barney's Beanery в Лос-Анджелесе, и, на удивление, ресторан до сих пор открыт и предлагает в меню ее любимую позицию.

12. Ром с колой. Еще одна алкогольная слабость Монро. Звезда любила пить этот коктейль в отеле Beverly Hills, в котором она иногда останавливалась во время съемок.

13. Костный бульон. Это блюдо известно своей питательной ценностью, а Монро, как упоминалось в различных интервью звезды, отдавала предпочтение именно питательным диетам.

14. Шоколадное суфле. К сожалению, заведения, в котором лакомилась десертом Монро, уже не существует. Известно, что звезда регулярно заказывала его в ресторане Romanoff's на Беверли-Хиллз. Сейчас СМИ не уверены, нравилось ли ей шоколадное суфле в целом, или только в исполнении поваров Romanoff's.

Гремучий коктейль Марка Твена

Между тем известный американский писатель Марк Твен, известный романами о Томе Сойере и Гекльберри Финне, любил в свободное от работы время выпить чего-то покрепче. Он мог трижды в день пить свой виски-коктейль, полагая, что этим улучшает пищеварение - рецепт смотри здесь.

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