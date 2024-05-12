В стакане Марка Твена часто бурлила "гремучая смесь" алкоголя. Помимо любви к написанию книг, он славился слабостью к крепким напиткам.

Американский писатель Марк Твен больше всего прославился благодаря романам "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна". Однако, помимо тяги к написанию книг, еще одной слабостью гения 19-летия был алкоголь.

В частности, он ценил вкус шотландского виски и часто в его стакане бурлил микс алкоголя, который в современности еще называют "виски-коктейль" Марка Твена. Кто-то мог бы сказать: "Это по-настоящему гремучая смесь!". Рецепт любимого алкогольного напитка писателя описал Tastingtable. Акцентируется, что его вкус раскрывается благодаря балансу ингредиентов, которого придерживался Твен:

Наливаем в стакан виски, примерно 45 мл (Твен любил шотландское);

добавляем лимонный сок - 25 мл;

30 мл сахарного сиропа или кусок сахара;

даем несколько капель биттера "Ангостура";

Твен был поклонником цитрусовых, поэтому, помимо сока лимона, также давал себе в стакан кусочек апельсина. О его страсти к этому коктейлю свидетельствует письмо, которое Твен писал жене в 1874 году, находясь в Лондоне. В нем говорилось:

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"Ливи, дорогая, я хочу, чтобы ты не забыла поставить в ванной комнате, когда я приеду, бутылку шотландского виски, лимон, немного сахара и бутылку "Ангостуры"".

СМИ отмечает, что Твен мог употреблять свою "гремучую смесь" трижды в день. Он считал, что этим улучшает пищеварение.

Что съел Эрнест Хемингуэй перед самоубийством

Жизнь писателей часто сопровождалась тайнами и не все из них человечеству удалось раскрыть. В частности, недавно СМИ описали, что ел на ужин известный писатель Эрнест Хемингуэй перед тем, как покончить жизнь самоубийством в своем доме. Запив блюдо бокалом бордо вечером 1 апреля, уже утром 2 апреля он покончил с собой в далеком 1961 году, застрелившись.

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