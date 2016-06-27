В США на 300-метровой высоте снаружи небоскреба установили стеклянную горку (видео)

На горку можно попасть, заплатив 25 долларов. Она установлена на Башне Банка США в Лос-Анджелесе, сообщает Meduza.

Длина горки - 13 метров, на ней можно съехать с 70-го на 69-й этаж небоскреба, очутившись на смотровой площадке.

Читайте такжеВ Калининграде засыпали песком бесплатную снежную горку, чтобы дети катались на платной

Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года второй по высоте небоскреб в США продали за 1,3 миллиарда долларов.