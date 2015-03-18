Второй по высоте небоскреб в США продали за 1,3 миллиарда долларов

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на пресс-релиз фонда.

Сумма сделки составила $ 1,3 млрд, что является рекордом для приобретения офисной недвижимости за пределами Нью-Йорка. Здание совокупной площадью 3,8 млн квадратных футов (353 тыс. кв. м.) насчитывает 110 этажей, на 103 этаже расположена смотровая площадка, которую ежегодно посещают более 1 млн туристов.

Предыдущие владельцы небоскреба, в число которых входят Ллойд Голдман и Джозеф Четрит, приобрели его в 2004 году у страховщика MetLife за $ 841 млн. "Мы в восторге от приобретения такого знакового здания и намерены улучшить его инфраструктуру как для ритейлеров, так и для туристов", - заявил глава подразделения недвижимости Blackstone Джейкоб Вернер.

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Небоскреб был построен в 1973 году как штаб-квартира ритейлера Sears Holdings и в течение 25 лет удерживал звание самого высокого здания в мире. Его высота составляет 443 метра. Сейчас он занимает второе место в списке высочайших построек в США (после Башни Свободы, построенной в 2013 году на месте разрушенного при атаке 11 сентября 2001 года Всемирного торгового центра) и 12-е в мире.

В здании располагаются штаб-квартиры страхового брокера Willis Group (отсюда официальное название небоскреба) и авиакомпании United Continental.