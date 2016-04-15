В Одессе справлявший нужду под окнами жилого дома мужчина получил пулю в живот

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, конфликт произошел около 3.00 на улице Ришельевской. Установлено, что, возвращаясь домой, супружеская пара увидела, как двое неизвестных под стеной жилого многоквартирного здания справляют нужду.

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Женщина сделала неизвестным замечание, на что те ответили ругательствами и угрозами. После этого ее муж вбежал в квартиру, откуда вернулся с травматическим пистолетом, из которого выстрелил в воздух. Один из нарушителей общественного порядка скрылся, второй набросился на мужчину, выронившего пистолет, и принялся его избивать.

Как отметили в главке, женщина, опасаясь за жизнь супруга и свою безопасность, взяла упомянутый пистолет и выстрелила в нападавшего – в область брюшной полости.

Скорая помощь, вызванная супругами, доставила 26-летнего потерпевшего в больницу. Оказалось, что госпитализированный ранее отбывал наказание за нарушение закона.

По предварительным данным, претензий к стрелявшей женщине он пока не предъявлял.