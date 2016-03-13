Луцкие коммунальщики изобрели "уникальную технологию" ремонта дорог (видео)
На кадрах видно, как коммунальщики просто забрасывают асфальт в яму с лужей.
В сети появилось видео, на котором зафиксирована "уникальная технология" ремонта улицы Федорова в Луцке, сообщают Волинські новини.
"От создателей таких хитов "асфальт поверх снега" и "разметка рисуется через лужу". Взяли самое интересное из обоих хитов и объединили", – говорится в сообщении.
На кадрах видно, как коммунальщики просто закидывают асфальт в яму с лужей.
Зато в горсовете уверяют, что коммунальщики на популярном видео с якобы ремонтом дороги засыпали в лужу не асфальт, а мелкий щебень для посыпки тротуаров, который остался после зимы.
Об этом рассказал директор департамента ЖКХ Луцкого городского совета Иван Кубицкий, - информирует Волынское агентство расследований.
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Иван Кубицкий пояснил, что работники ЖКУ №11 не использовали ни свежий, ни отработанный асфальт.
"Они решили замостить яму мелким щебнем, который остался после зимы. Это не работники "Луцкавтодора", а работники ЖКП №11", – пояснил чиновник.