Лукашенко при встрече перепутал Путина с Медведевым (видео)
16:39, 25 февраля 2016Курьёзы
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Минске, где проходит "Высший государственный совет союзного государства", назвал его "Дмитрием Анатольевичем"
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!», — начал свою речь Лукашенко, после чего растерянно поднял руки, исправился и начал объясняться.
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Путин отреагировал на это шуткой, предположив, что его коллега оговорился, потому что «деньги-то там», имея в виду правительство, возглавляемое Медведевым (Дмитрием Анатольевичем).
«Нет, не по этому. Мы долго говорили сейчас о рецептах...», — ответил Александр Лукашенко, смотря в камеру журналистов.
После этого беседа перешла в обычное русло.
Глава Беларуси Александр Лукашенко перепутал Путина с российским премьером
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