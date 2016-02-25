Лукашенко при встрече перепутал Путина с Медведевым (видео)

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!», — начал свою речь Лукашенко, после чего растерянно поднял руки, исправился и начал объясняться.

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Путин отреагировал на это шуткой, предположив, что его коллега оговорился, потому что «деньги-то там», имея в виду правительство, возглавляемое Медведевым (Дмитрием Анатольевичем).

«Нет, не по этому. Мы долго говорили сейчас о рецептах...», — ответил Александр Лукашенко, смотря в камеру журналистов.

После этого беседа перешла в обычное русло.