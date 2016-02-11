Участниц "Мисс Зимбабве" заставят поклясться на Библии в отсутствии обнаженных снимков

"Мы требуем честности от наших королев", - заявил представитель оргкомитета Тендай Чирау, передает Lenta.ru со ссылкой на All Africa. Он пояснил, что участницы соревнования будут давать клятву с Библией в руках по прибытии на конкурс.

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Решение было принято после того, как финалисток 2014 и 2015 годов Табисо Пири и Эмили Качоте пришлось лишить завоеванного в бьюти-состязании титула - выяснилось, что девушки ранее снимались в голом виде.

После происшествия с Табисо Пири в 2014 году организаторы "Мисс Зимбабве" стали требовать от девушек письменных заявлений о том, что они никогда не работали моделями в стиле "ню" (ни профессионально, ни любительски). Данная мера оказалась неэффективной: следующая победительница дала расписку, но впоследствии была лишена звания после того, как бывший друг разместил ее пикантные фото в социальных сетях.

Тендай Чирау предупредил, что победительницы будут лишаться всех призовых денег, если обманут организаторов.

По правилам конкурса, победительницы не должны сниматься в обнаженном виде в профессиональных или любительских целях. Любое поведение, квалифицируемое как аморальное, является основанием для немедленной дисквалификации и лишения звания.

Выбор главной красавицы страны в Зимбабве патронирует жена главнокомандующего вооруженными силами страны. Конкурс проходит в армейском лагере. На финале шоу всегда присутствуют военные. В ходе соревнования девушки соперничают в стирке белья, приготовлении пищи для стариков и сирот, игре в футбол, публичных дебатах.

В 2016 году финал "Мисс Зимбабве" состоится 16 апреля в столице Хараре.