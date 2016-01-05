Google Translate переводит РФ как Мордор, а Лаврова - как грустную лошадку

Веб-сервис компании Google Translate начал переводить с украинского на русский язык словосочетание «Російська Федерація» как «Мордор».

Мордор - страна с суровым климатом из вымышленного мира Средиземья, где, в частности, разворачиваются события в произведениях английского писателя в жанре фэнтези Джона Толкиена "Хоббит" и "Властелин колец". По сюжету в Мордоре обосновался главный отрицательный персонаж Саурон, которому подчинялись орки и тролли.

Также сервис переводит фамилию «Лавров» как «грустная лошадка».

В конце августа 2015 года появилась информация о неправильном переводе украинского словосочетания «Революція гідності» («Революция достоинства») на русский. Google Translate переводил это словосочетание как «Политический кризис на Украине».