Белорусские криминалисты составили фоторобот Деда Мороза

Об этом сообщает Беларусь сегодня.

"Идея пришла во время встреч с воспитанниками областного специализированного дома ребенка, над которым мы шефствуем, — рассказал заместитель начальника Гродненского облуправления Госкомитета судебных экспертиз Дмитрий Гриневич. — Чтобы доходчиво объяснить ребятам, чем мы занимаемся, всегда прибегаем к нестандартным приемам. Вот и перед Новым годом решили составить композиционный портрет главного волшебника".

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В облуправлении ГКСЭ создали целую команду экспертов. На исследовательскую часть работы ушло свыше двух недель. Затем, используя "новейшие методики и технологии", сотрудники приступили к творческому процессу.