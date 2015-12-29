В Бельгии арестованы подозреваемые в подготовке терактов перед Новым годом

Об этом сообщает прокуратура страны. Аресты прошли в воскресенье и понедельник в нескольких бельгийских городах, передает Би-би-си. Имена, возраст и пол задержанных на сообщаются.

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В ходе полицейских рейдов была изъята камуфляжная одежда, электронные файлы и пропагандистские материалы экстремистской группировки "Исламское государство".

Сообщается, что изначально были задержаны шесть человек, однако четверо затем были отпущены.

В Бельгии все еще действует повышенный уровень террористической угрозы, введенный 13 ноября, когда произошла серия терактов в Париже.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря полиция Вены опубликовала информацию о том, что в период зимних праздников в европейских городах повышается угроза терактов. 28 декабря полиция Германии усилила меры безопасности после того, как австрийские полицейские предупредили о растущей угрозе терактов в период зимних праздников в городах Евросоюза.