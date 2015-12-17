Бюджет России измерили в "абрамовичах" (инфографика)

Пересчитать основные параметры российского бюджета в единицах, которые были бы понятны каждому и не препятствовали бы овладению сложным материалом, решила Русская служба Би-би-си.

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"1 абрамович равен 7,9 млрд долларов: именно в такую сумму оценивал личное состояние российского миллиардера Романа Абрамовича американский журнал Forbes в начале декабря этого года", - пишут журналисты.

"Поначалу мы думали о введении в научный оборот прохоровых либодерипасок, но были вынуждены отказаться от этой идеи, поскольку, как показывают опросы общественного мнения, в сознании россиян образ олигарха наиболее прочно соединился именно с Абрамовичем", - отметили в ВВС.

Исходя из опубликованной инфографики, в 2016 году расходы федерального бюджета РФ утверждены на уровне 29,5 абрамовичей, дефицит - 4,3 абрамовича.

"Видим, что больше всего правительство собирается потратить на социальные выплаты и оборону - 8,13 и 5,77 абрамовича соответственно. Сравните с общими 14,15 абрамовича, которые Пенсионный фонд потратит на выплаты российским пенсионерам", - говорится в статье.

"Средняя начисленная пенсия по стране в январе-октябре, по данным Росстата, составила 11 965 рублей - 40 миллионов российских пенсионеров в среднем получают именно такой доход. Месячные траты на пенсионеров, таким образом, равны 6,9 млрд долларов - это меньше 1 абрамовича на 1 млрд долларов", - отметили в ВВС.