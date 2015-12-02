Cотрудники Microsoft спели о мире у главного магазина Apple

Запись разместили на официальном канале Microsoft в cервисе YouTube., передает Lenta.ru. Фирменный магазин Microsoft открылся на Пятой Авеню 26 октября.

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Традицию выпускать трогательные рождественские видео поддерживают многие западные торговые сети и компании. Так, сеть британских универмагов John Lewis выпустила в начале ноября ролик об одиноком пожилом человеке на Луне, которого отыскивает маленькая девочка. Сеть британских супермаркетов Sainsbury's сняла мультфильм о злоключениях популярного персонажа из детских книг - кошки Мяули. А швейцарская компания Ifolor, специализирующаяся на фотопечати, рассказала сентиментальную историю пожилой пары.

Cреди запущенных Microsoft на Западе реклам одна из самых известных - цикл роликов «Я - PC», созданный в 2008 году в связи с началом продаж Windows 7. Их придумали в ответ на промокампанию Apple, в которой обыгрывались стереотипы о модных и современных владельцах Mac-устройств и скучных ретроградах с PC.