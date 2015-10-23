Саратовская деревня, где перевернулась фура с водкой, празднует уже неделю (видео)

Об этом сообщают журналисты Vesti.ru.

Всего в фуре было 20 тысяч бутылок.

"Несмотря на аварию, большинство бутылок остались целыми, их сразу начали разбирать местные жители", - говорится в сообщении.

По словам журналистов, местные жители едва услышав об аварии, устремились на помощь. Уверяют, что спасать собирались пострадавших в ДТП. Но когда поняли, что водитель с места происшествия скрылся, решили уберечь "ценный груз".

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"Сначала боялись, что он пострадал в огне, у фуры ведь лопнуло колесо, она съехала в кювет и загорелась. Но страхи были напрасными. Водка уцелела. И силами активистов была немедленно эвакуирована на безопасное расстояние", - говорится в сюжете.

"Стоило новости о перевернувшейся фуре с водкой попасть в местные новости, как в Малое Перекопное со всей области устремились люди — дальние родственники, старые знакомые. Говорят, годами носа не показывали, а теперь прибыли. Туда, где нынче праздник – каждый день. В деревню, к водке, в глушь, в Саратов", - отметили журналисты.