Жителя США арестовали за пьяное вождение инвалидного кресла

Находившегося в нетрезвом состоянии 54-летнего Ронни Скотта Хикса арестовали, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Metro.

Приехав на вызов, стражи порядка обнаружили 54-летнего колясочника, который не мог членораздельно говорить. По заявлению представителей закона, они сразу почувствовали исходивший от мужчины запах алкоголя.

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Американец отказался проходить проверку на алкотестере. Кроме того, он не позволил обработать открытую рану, которая уже была на его лице. Его отправили в тюрьму округа Бревард.

Как уточняет Metro, нынешний арест Ронни Скотта полицией стал уже третьим по счету (издание не уточняет причины предыдущих задержаний).