В России пьяный прокурор сбил байкера и сплясал на месте аварии
Сразу после аварии чиновник попробовал подать в отставку задним числом.
В Подмосковье нетрезвый прокурор Николай Шипунов умышленно сбил мотоциклиста и пустился в пляс на месте аварии.
Об этом сообщает Газета.ru.
Девушка мотоциклиста, сидевшая на пассажирском сидении в момент ДТП, рассказала подробности необычного происшествия.
"Перед тем как наехать на нас, он остановился рядом и крикнул "Вы больше жить не будете". Уже после аварии он громко включил музыку в машине и начал танцевать возле нее", - отметила она.
Пострадавшая подчеркивает, что причина агрессии прокурора ей неизвестна.
"Мы не подрезали его, может, он просто не любит байкеров. А может, находился под действием каких-нибудь препаратов" - сообщила она.
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Сразу после аварии Шипунов попробовал подать в отставку задним числом.