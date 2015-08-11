В России пьяный прокурор сбил байкера и сплясал на месте аварии

В Подмосковье нетрезвый прокурор Николай Шипунов умышленно сбил мотоциклиста и пустился в пляс на месте аварии.

Об этом сообщает Газета.ru.

Девушка мотоциклиста, сидевшая на пассажирском сидении в момент ДТП, рассказала подробности необычного происшествия.

"Перед тем как наехать на нас, он остановился рядом и крикнул "Вы больше жить не будете". Уже после аварии он громко включил музыку в машине и начал танцевать возле нее", - отметила она.

Пострадавшая подчеркивает, что причина агрессии прокурора ей неизвестна.

"Мы не подрезали его, может, он просто не любит байкеров. А может, находился под действием каких-нибудь препаратов" - сообщила она.

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Сразу после аварии Шипунов попробовал подать в отставку задним числом.