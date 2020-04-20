Родившегося в разгар пандемии коронавируса ребенка назвали именем Санитайзер

Как отметили родители, врачи с улыбкой отреагировали на новое имя мальчика.

Родившегося во время пандемии коронавируса в Индии ребенка родители решили назвать именем Санитайзер.

Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что так семья мальчика не потеряет в памяти сложное время, в которое появился их сын. В борьбе с COVID-19 использована многочисленная техника, лекарства и химические средства для дезинфекции, в числе которых есть санитайзер.

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Как отметили родители, врачи с улыбкой отреагировали на новое имя мальчика. «Когда люди станут вспоминать о коронавирусе, они будут говорить, что именно это химическое средство спасло их от инфекции», — рассказал отец новорожденного. При этом семейная пара дополнила, что пандемия касается всего человечества, и такой поступок можно считать их вкладом в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.