В Москве полицейские ограбили задержанного

Потерпевшего задержали по подозрению в сбыте наркотиков, передает Би-би-си со ссылкой на данные управления МВД в Москве.

По дороге в отделение три сержанта патрульно-постовой службы открыто похитили у него 48 тысяч рублей.

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Все трое полицейских уволены из правоохранительных органов, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что дело против уволенных патрульных пока не возбуждено. Собранные материалы о происшествии сейчас изучаются.