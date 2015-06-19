В Москве полицейские ограбили задержанного

10:45, 19 июня 2015
Курьёзы
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Трое московских полицейских ограбили задержанного, которого сопровождали в отделение.

Все трое полицейских уволены / vm.ru

Потерпевшего задержали по подозрению в сбыте наркотиков, передает Би-би-си со ссылкой на данные управления МВД в Москве.

По дороге в отделение три сержанта патрульно-постовой службы открыто похитили у него 48 тысяч рублей.

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Все трое полицейских уволены из правоохранительных органов, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что дело против уволенных патрульных пока не возбуждено. Собранные материалы о происшествии сейчас изучаются.

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