Коронавирус в Беларуси: айтишники пожертвовали врачам почти $10 тысяч на "колу с пиццей"

Компания объяснила, что сделала это на фоне вспышки коронавируса Covid-19.

Белорусская IT-компания Andersen People перечислила 22 000 белорусских рублей или 9 800 долларов для инфекционной больницы Минска.

Об этом компания сообщила в соцсети, опубликовав копию чека.

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Andersen People пояснила, что сделала это на фоне вспышки коронавируса Covid-19.

«Если раньше повышенная температура и кашель означали просто неделю дома, то сейчас любой чих – повод обратиться к врачам: «А не подхватил ли я тот самый ужасный вирус?!» В инфекционные больницы вместо двух-трех «скорых» на сутки сейчас стоит очередь», – говорится в сообщении.

Ранее белорусский Минздрав сообщил о первом случае инфицирования COVID-19 в стране. Зараженным оказался студент из Ирана, который прибыл в Беларусь 22 февраля.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель, мотивировав это предохранительными средствами из-за распространения коронавируса.