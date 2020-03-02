Немецкий министр побоялся пожать руку Меркель из-за коронавируса (видео)

На совещании по вопросам миграции Меркель протянула руку министру, но он отодвинулся от нее, вызвав смех присутствующих.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель, мотивировав это предохранительными средствами из-за распространения коронавирусп.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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На совещании по вопросам миграции Меркель протянула руку Зеегоферу, но он отодвинулся от нее, вызвав смех присутствующих. После этого Меркель подняла руки и сказала: "Это было правильно".

Ранее Зеегофер заявлял журналистам, что отказался от рукопожатий при встречах из-за вспышки нового коронавируса в стране.

Число подтвержденных случаев заболевания в Германии увеличилось в понедельник до 150.