Немецкий министр побоялся пожать руку Меркель из-за коронавируса (видео)
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель, мотивировав это предохранительными средствами из-за распространения коронавирусп.
Об этом сообщает "Европейская правда".
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На совещании по вопросам миграции Меркель протянула руку Зеегоферу, но он отодвинулся от нее, вызвав смех присутствующих. После этого Меркель подняла руки и сказала: "Это было правильно".
Ранее Зеегофер заявлял журналистам, что отказался от рукопожатий при встречах из-за вспышки нового коронавируса в стране.
Число подтвержденных случаев заболевания в Германии увеличилось в понедельник до 150.