Чиновница из Индонезии верит, что женщина может забеременеть в бассейне с мужчинами
Индонезийская чиновница Ситти Хикмаватти, член Комиссии по защите детей и куратор вопросов здоровья и наркотиков, заявила, что женщины рискуют забеременеть, если будут плавать в одном бассейне с мужчинами.
Читайте такжеТрамп первым из президентов США собрался на марш против абортовОб этом сообщает The Independent.
Свою теорию Хикмаватти объяснила так: «неизвестно, как мужчина отреагирует на вид женщин в бассейне», если у него «особенно сильная сперма», то плававшие в том же бассейне женщины могут забеременеть.
За такое заявление чиновницу высмеяли. За свои слова она может лишиться должности.
Глава Ассоциации врачей Индонезии заверила, что женщина не может забеременеть, плавая рядом с мужчиной: вода в бассейне хлорированная, а сперматозоиды в такой среде выжить не могут.
Ранее УНИАН писал, как на Кавказе женщинам запретили посещать самый большой бассейн.