Чиновница из Индонезии верит, что женщина может забеременеть в бассейне с мужчинами

По ее мнению, если у мужчины "особенно сильная сперма", то зачатие неизбежно.

Индонезийская чиновница Ситти Хикмаватти, член Комиссии по защите детей и куратор вопросов здоровья и наркотиков, заявила, что женщины рискуют забеременеть, если будут плавать в одном бассейне с мужчинами.

Читайте такжеТрамп первым из президентов США собрался на марш против абортовОб этом сообщает The Independent.

Свою теорию Хикмаватти объяснила так: «неизвестно, как мужчина отреагирует на вид женщин в бассейне», если у него «особенно сильная сперма», то плававшие в том же бассейне женщины могут забеременеть.

За такое заявление чиновницу высмеяли. За свои слова она может лишиться должности.

Глава Ассоциации врачей Индонезии заверила, что женщина не может забеременеть, плавая рядом с мужчиной: вода в бассейне хлорированная, а сперматозоиды в такой среде выжить не могут.

Ранее УНИАН писал, как на Кавказе женщинам запретили посещать самый большой бассейн.