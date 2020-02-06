В индийской многоэтажке из кранов вместо воды полился алкоголь

Алкоголь в трубопровод попал случайно.

В индийском штате Керала у жителей многоэтажки из кранов вместо воды полился алкоголь.

Как пишет BBC, жители 18-квартирного дома были шокированы, ведь утром они никак не ожидали, что из их кранов вместо воды польется бурая жидкость, которая оказалась смесью пива, бренди и рома.

После обращения жителей к властям выяснилось, что в алкоголь в трубопровод попал случайно. Неподалеку в яме хранилось 6 тысяч литров конфискованного алкоголя. Но они протекли и попали через почву в расположенный рядом колодец с водой.

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Сильный запах оттолкнул людей от использования воды. Но жители не могли использовать эту жидкость не только для еды, но и для мытья. "Дети не смогли пойти в школу, даже их родители не смогли пойти на работу", - сказал владелец апартаментов Джоши Малекеккал.

Власти признали ошибку, но жители дома еще около месяца не смогут пользоваться водопроводом, пока он не очистится. "Они привозят около 5 тысяч литров воды ежедневно, но этого недостаточно для покрытия нужд всех семей в здании", - говорит Малекеккал.

Как отмечает BBC, в штате Керала зафиксирован самый высокий уровень потребления алкоголя в Индии.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Фонтанелле провинции Тревизо, что на северо-востоке Италии, на одном из винзаводов взорвалась цистерна с просекко. В результате взрыва из резервуара вылилось 30 тысяч литров просекко.