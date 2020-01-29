"Это реинкарнация Grumpy Cat": в сети обнаружили новую сердитую кошку

У кошки Мяу-Мяу довольно мрачный вид и она очень напоминает умершую кошку-мема Соус Тардар, более известную как Grumpy Cat.

Кошка по кличке Мяу-Мяу (Meow-Meow) с сердитой мордочкой приобретает популярность в сети. Пользователи отмечают, что ее внешность очень напоминает кошку-мем Grumpy Cat, кумершую в 2019 году.

Как пишет Bored Panda, внешность Мяу-Мяу заставила поклонников знаменитой Grumpy Cat поверить в его воскрешение и умилиться.

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Хозяйка Мяу-Мяу, которая является жительницей Тайваня, рассказала журналистам, что впервые увидела кошку в зоомагазине, когда той было 10 месяцев. Она узнала, что бывший хозяин отказался от котенка по неизвестной причине, и взяла животное домой.

Когда у кошки диагностировали гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы - УНИАН), женщина ушла с работы и заложила дом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение своей любимицы в США. Сейчас животное полностью здорово.

Несмотря на свой мрачный вид кошка Мяу-Мяу довольно милая и нежная, уверяет ее хозяйка. Однако, добавляет она, кошка несколько привередлива в питании - любит конкретный вид консервированной кошачьей еды.

Увидев фото Мяу-Мяу, пользователи сети вспомнили про кошку по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), более известную как Сердитая кошка (Grumpy Cat), которая умерла в прошлом году. "Это реинкарнация Grumpy Cat?", "У кошек и правда 9 жизней", - отмечают подписчики.