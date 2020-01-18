Японка в 81 год начала сниматься в порно

Японка утверждает, что новая работа сделала ее счастливой. Ради нее женщина возобновила физические упражнения.

Юко Огасавара из Японии в 81 год стала порноактрисой. Она говорит, что новая работа помогла ей обрести счастье.

Об этом она рассказала в интервью AERA dot.

Женщина является одной из самых пожилых актрис в японской порноиндустрии. По информации издания, чаще всего такие видео смотрят мужчины в возрасте 60-90 лет. При этом партнерами на съемочной площадке пенсионерки являются молодые ребята.

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Японка утверждает, что новая работа сделала ее счастливой. Ради нее женщина возобновила физические упражнения.

Огасавара родилась в 1938 году в семье страхового агента и домохозяйки. Она получила образование, вышла замуж и родила детей. Из-за болезни ее муж умер в возрасте 59 лет. Несколько месяцев японка не выходила из дома, но с помощью близких начала активно общаться с людьми и путешествовать. Через несколько лет Юко приобрела бар, в котором работала до пенсии.

В порно женщина попала по предложению одной из посетительниц заведения. Сначала японка отказывалась, тогда клиентка привела ее на съемочную площадку. Огасавара призналась, что после смерти мужа и до начала работы порноактрисой она не встречалась с мужчинами.