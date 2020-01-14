"Самый спокойный человек": британец покорил сеть своей невозмутимостью во время драки (видео)

По словам Криса Хилла, когда началась драка, он хотел покинуть помещение, но в конце концов решил спокойно доесть ужин.

52-летний житель Великобритании Крис Хилл прослыл «самым спокойным человеком на планете» после того, как в сеть попало видео драки в закусочной, где он ужинал.

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Соответствующие видео выложила в Twitter пользовательница с ником Beth Deakin, которая стала очевидцем драки.

Инцидент произошел в закусочной «Кебабы Кена» в городе Портсмут.

Между одним из посетителей заведения и персоналом произошел конфликт, окончившийся дракой с участием посетителей кафе. При этом 52-летний Крис Хилл, сидя в наушниках, продолжал спокойно кушать кебаб с чипсами и слушать Capital Radio.

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) January 11, 2020

За несколько дней ролик набрал около 20 миллионов просмотров и собрал сотни восхищенных комментариев. Пользователи предполагали, что обнаружили самого спокойного человека на планете.

«О боже, он буквально ни на йоту не сдвинулся, просто ел свою еду все это время», - комментировали пользователи.

Героя видео нашел таблоид Daily Mail. Хилл оказался управляющим компании Fasset Facilities Management Ltd. По его словам, когда началась драка, он хотел покинуть помещение, но в конце концов решил остаться, чтобы доесть ужин.