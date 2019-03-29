Американец украл питона, спрятал его в штанах и сбежал (видео)
13:25, 29 марта 2019Курьёзы
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Сотрудники магазина сначала подумали, что змея просто сбежала.
Американец украл питона, спрятал его в штанах и убежал
В США, в штате Мичиган мужчина украл из зоомагазина змею.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Когда почти полутораметровая змея по кличке Паста исчезла, сотрудники сначала подумали, что она сбежала. Пока не вспомнили о подозрительном покупателе, который хотел купить крысу, но расспрашивал о пресмыкающихся.
Просмотрев запись камер наблюдения, работники зоомагазина долго не могли поверить, что человек действительно не побоялся засунуть питона в брюки. А потом еще и умудрился выйти из магазина.
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