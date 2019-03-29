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Американец украл питона, спрятал его в штанах и сбежал (видео)

13:25, 29 марта 2019
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Когда почти полутораметровая змея по кличке Паста исчезла, сотрудники сначала подумали, что она сбежала. Пока не вспомнили о подозрительном покупателе, который хотел купить крысу, но расспрашивал о пресмыкающихся.

Просмотрев запись камер наблюдения, работники зоомагазина долго не могли поверить, что человек действительно не побоялся засунуть питона в брюки. А потом еще и умудрился выйти из магазина.

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Теги: #США#питон#питон в штанах