Зеленский и Путин не обсуждали возврат Украине украденных россиянами унитазов – Кремль

В то же время, относительно возвращения Киеву оружия и оборудования ВМС "осуществляются соответствующие контакты".

В Кремле заявляют, что вопрос возвращения сантехники, демонтированной из украинских военных кораблей, во время разговора президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не обсуждался, а по возвращению оружия и оборудования - «осуществляются соответствующие контакты».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, вопрос сантехники не поднимался. Тема затрагивалась, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего», - сказал он.

«Осуществляются соответствующие контакты, поэтому деталями я не располагаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос», - добавил Песков, отвечая на вопрос, когда можно ожидать возврат оборудования и оружия с украинских кораблей.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в телефонном разговоре президент Украины Зеленский призвал президента РФ Путина вернуть вооружение, оборудование и документы, которые были на возвращенных Россией украинских судах.

21 ноября РФ вернула Украине захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива буксир «Яни Капу» и катера «Бердянськ» и «Нікополь». 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские суда, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы». Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование. Суда планируют отремонтировать в течение трех месяцев.