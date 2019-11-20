Олень "занимался любовью" со статуей самки, пока у нее не отпала голова (видео)
13:13, 20 ноября 2019Курьёзы
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Олень забрался на скульптуру и пытался с ней совокупиться.
В США дикий олень принял статую за оленью самку и пытался совокупиться с ней, пока у той не отлетела голова.
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Видео забавного инцидента опубликовал паблик ViralHog. В ролике видно, как во двор, на котором стояла статуя самки, зашел олень и сразу перешел "к делу". Он был таким активным, что у псевдоживотного отпала голова.
Очевидно, такого финала олень не ожидал, он начал озадаченно нюхать голову "любовницы".
Ранее в Черновцах в центре города ловили дикого кабана. Животное более суток разгуливало по улицам города, его видели и снимали в разных местах, в основном в темное время.
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