Олень "занимался любовью" со статуей самки, пока у нее не отпала голова (видео)

Олень забрался на скульптуру и пытался с ней совокупиться.

В США дикий олень принял статую за оленью самку и пытался совокупиться с ней, пока у той не отлетела голова.

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Видео забавного инцидента опубликовал паблик ViralHog. В ролике видно, как во двор, на котором стояла статуя самки, зашел олень и сразу перешел "к делу". Он был таким активным, что у псевдоживотного отпала голова.

Очевидно, такого финала олень не ожидал, он начал озадаченно нюхать голову "любовницы".

Ранее в Черновцах в центре города ловили дикого кабана. Животное более суток разгуливало по улицам города, его видели и снимали в разных местах, в основном в темное время.