Американка подала в суд на всех геев

В заявлении, занимающем семь страниц, женщина цитирует отрывки из Библии и отмечает, что однополые связи противоестественны и мерзки, пишет Lenta.ru со ссылкой на JournalStar.

66-летняя Дрискелл, которая называет себя посланницей Бога и его сына Иисуса Христа, попросила суд установить, является ли нетрадиционная ориентация грехом.

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По словам американки, она не думала, что увидит тот день, когда "наш великий народ" и, в частности, жители Небраски станут настолько терпимыми к непристойному поведению некоторых людей.

"Гомосексуализм " это грех, и геи знают, что живут во грехе. Иначе зачем бы они скрывали свою ориентацию", – написала Дрискелл.