Трамп угодил в конфуз с туалетной бумагой (фото)

Трамп уже оказывался в подобной ситуации в октябре 2018 года.

Президент США Дональд Трамп вновь появился на публике с куском туалетной бумаги, приклеившейся к ботинку. Читайте также"Словно фея сыплет волшебную пыльцу": Трамп снова оконфузился (видео) Прилипшую бумагу заметили 12 ноября, когда американский лидер вместе с супругой Меланией находился в Нью-Йорке, передает Daily Mail. Сначала Трамп выступил с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка, а затем приехал к вертолетной площадке на Манхэттене. Гигиеническое средство заметили, когда глава США поднимался на борт вертолета. Ранее американский президент Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных активистов пошутил насчет своей прически.

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