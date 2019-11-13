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Трамп угодил в конфуз с туалетной бумагой (фото)

16:58, 13 ноября 2019
Курьёзы
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Дональд Трамп / REUTERS

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Прилипшую бумагу заметили 12 ноября, когда американский лидер вместе с супругой Меланией находился в Нью-Йорке, передает Daily Mail.

Сначала Трамп выступил с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка, а затем приехал к вертолетной площадке на Манхэттене. Гигиеническое средство заметили, когда глава США поднимался на борт вертолета.

Ранее американский президент Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных активистов пошутил насчет своей прически.

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Теги: #Трамп#курьезы#конфуз