Трамп о своей прическе: Я пытаюсь скрыть эту лысину, как только могу (видео)

14:57, 24 февраля 2018
Курьёзы
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Дональд Трамп / REUTERS

Видео, на котором Трамп шутит над собой, обнародовал The Guardian.Также на нем американский президент показал секреты своей укладки.

"Я, как только могу, стараюсь скрыть эту лысину. Люди... Я тяжело работаю над этим", - сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео, как ветер в аэропорту испортил прическу президента США Дональда Трампа, обнажив лысину.

При этом американский журналист, в скандальной книге о Трампе "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри" написал, что прическа президента — результат процедуры по пересадке волос. Об этом журналист якобы узнал со слов Иванки Трамп.

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Теги: #прическа Трампа#лысина Трампа