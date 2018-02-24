Трамп о своей прическе: Я пытаюсь скрыть эту лысину, как только могу (видео)

Америкакнський президент также показал секреты своей укладки.

Американский президент Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных активистов пошутил на счет своей прически.

Видео, на котором Трамп шутит над собой, обнародовал The Guardian.Также на нем американский президент показал секреты своей укладки.

"Я, как только могу, стараюсь скрыть эту лысину. Люди... Я тяжело работаю над этим", - сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео, как ветер в аэропорту испортил прическу президента США Дональда Трампа, обнажив лысину.

При этом американский журналист, в скандальной книге о Трампе "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри" написал, что прическа президента — результат процедуры по пересадке волос. Об этом журналист якобы узнал со слов Иванки Трамп.