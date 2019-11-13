В Австралии голубь воровал искусственные цветы с мемориала и делал из них гнездо (фото)

Австралийцы сразу связали "маковое жилище" голубя с Днем памяти 11 октября.

В Канберре (Австралия) голубь периодически воровал искусственные цветы с военного мемориала и строил из них гнездо.

Ежедневные кражи маков с могилы неизвестного солдата еще в начале октября заметили сотрудники учреждения, пишет Bored Panda.

Читайте такжеНа побережье Франции полиция за месяц подобрала почти 800 кг кокаина (видео)

Работники мемориала поняли причину, только когда увидели яркое красное гнездо возле одного из витражей.

Австралийцы сразу связали помещение голубя с Днем памяти 11 октября. По словам жителей городка, труд птички символизирует человеческую выносливость, а маки в гнезде – напоминанием связи между человеком и животным на поле боя.

Как сообщал УНИАН, техасский приют для животных Friends For Life «приговорил к одиночному заключению» кота Квилти из-за того, что он не раз выпускал на волю других кошек.