Выпускал на волю других кошек: в техасском приюте кота посадили в "одиночку" за "ночные акции"

Персонал приюта приходил утром на работу и видел множество разгуливающих кошек, которые "оставляли за собой след хаоса и разрушения".

Техасский приют для животных Friends For Life «приговорил к одиночному заключению» кота по кличке Квилти за то, что он раз за разом выпускал на волю других кошек.

Об этом пишет Сноб.

Читайте такжеКошку по кличке Шлакоблок все-таки заставили заняться спортом - реакция животного бесценна (видео)По словам представителя приюта, Квилти провёл несколько «ночных акций» подряд. Персонал центра приходил утром на работу и видел, в помещении только множество кошек, которые ходили по офисной части приюта, «оставляя за собой след хаоса и разрушения». Обычно их запирают в общем помещении, но камеры наблюдения показали, что Квилти отпирал дверь.

По словам персонала, они пытались как-то предотвратить акции Квилти, но кота было не остановить. Центр купил специальный «детский замок», но перед установкой тот «таинственным образом исчез». До приобретения второго замка Квилти и отправили в «одиночную камеру», но он не оставил попыток выбраться и оттуда.

Как ранее сообщал УНИАН, в Китае кот провел ночь с пятью кошками и попал под капельницу.