В Днепре разгуливал голый мужчина (видео 18+)

На мужчине была только обувь.

В Днепре 23 октября по ночным улицам разгуливал голый мужчина.

Об этом сообщил один из днепровских Telegram-каналов. Нудист был замечен в районе магазина "АТБ" на улице Княгини Ольги.

Как можно увидеть на видео, мужчина не стеснялся своей наготы и даже вступил в диалог с прохожим.

Ранее в сети опубликовали видео с обнаженным курьером одной из известных компаний по доставке еды, который принес заказ в киевский вуз в одних трусах.