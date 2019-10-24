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В Днепре разгуливал голый мужчина (видео 18+)

08:10, 24 октября 2019
Курьёзы
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Мужчина не стеснялся своей наготы / Скриншот

Об этом сообщил один из днепровских Telegram-каналов. Нудист был замечен в районе магазина "АТБ" на улице Княгини Ольги.

Как можно увидеть на видео, мужчина не стеснялся своей наготы и даже вступил в диалог с прохожим.

Ранее в сети опубликовали видео с обнаженным курьером одной из известных компаний по доставке еды, который принес заказ в киевский вуз в одних трусах.

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Теги: #Днепр#курьезыпогода в Днепре