В Днепре разгуливал голый мужчина (видео 18+)
08:10, 24 октября 2019Курьёзы
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На мужчине была только обувь.
Мужчина не стеснялся своей наготы / Скриншот
В Днепре 23 октября по ночным улицам разгуливал голый мужчина.
Об этом сообщил один из днепровских Telegram-каналов. Нудист был замечен в районе магазина "АТБ" на улице Княгини Ольги.
Как можно увидеть на видео, мужчина не стеснялся своей наготы и даже вступил в диалог с прохожим.
Ранее в сети опубликовали видео с обнаженным курьером одной из известных компаний по доставке еды, который принес заказ в киевский вуз в одних трусах.
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