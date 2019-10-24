Меган Маркл попала в курьезную ситуацию (фото, видео)
10:32, 24 октября 2019Курьёзы
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Меган часто нарушает королевский протокол, чем уже не раз вызывала возмущение Елизаветы II.
Меган Маркл / REUTERS
В сети обсуждают объятия Меган Маркл и основательницы Всемирного форума молодежи One Young World Кейт Робертсон.
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Соответствующее видео опубликовано в Instagram. На нем видно, как на открытии One World Summit герцогиня Сассекская хотела обнять Робертсон, а та - обменяться рукопожатием, как требует протокол королевской семьи.
Но Маркл, качая головой, дала понять основательнице форума, что хотела ее обнять. В итоге женщины обнялись и посмеялись над ситуацией.
Напомним, недавно принц Гарри и Меган посетили дом архиепископа Кейптауна Десмонда Туту и миссис Туту, куда взяли и маленького Арчи.
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