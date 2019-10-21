В Индии студентов заставили сдавать экзамен с коробками на голове

Таким образом администрация колледжа решила бороться со списыванием.

В городе Хавера, штат Карнатака, в Индии первокурсников колледжа заставили сдавать письменный экзамен с картонными коробками на головах.

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Таким образом администрация решила бороться со списыванием, сообщает Громадське со ссылкой на Times of India.

Такую защиту от списывания использовали во время экзамена по химии. Снимки студентов в картонных коробках разошлись в соцсетях и вызвали критику в Индии.

В местном управлении образования назвали такое поведение со студентами «нечеловеческой идеей» и вынесли официальное предупреждение руководству учреждения.

Администрация колледжа уже извинилась за эту ситуацию, там отметили, что использовали коробки исключительно для борьбы со списыванием и не хотели унизить студентов. Также в администрации заявили, что перед этим получили согласие учеников на это.

Thinking 🤔 inside the box. A bizarre set of images showing students wearing cardboard boxes on their heads in Karnataka, India 🇮🇳 during an exam at a college, to stop them from cheating. The college has since apologized. https://t.co/NON1U8WO40pic.twitter.com/DBvFCJdh2v — Siddharth Chatterjee (@sidchat1) October 20, 2019

Как сообщал УНИАН, ранее во время экзамена в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко у одного из студентов исторического факультета изъяли шпаргалку длиной 180 см.