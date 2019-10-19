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Неожиданный гость: в кулуарах Рады бегала дикая куница (видео)

03:05, 19 октября 2019
Курьёзы
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Куницу заметили в помещении Совета / фото facebook.com/zheleznyak

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос", - написал Железняк в Facebook.

Нардеп выложил фото и видео животного, которое бегает по коридору парламента. Куницу поймали и выпустили на свободу.

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Теги: #Верховная Рада