Неожиданный гость: в кулуарах Рады бегала дикая куница (видео)

Животное поймали и выпустили на улицу.

Вечером пятницы, 18 октября, в коридоре Верховной Рады обнаружили дикую куницу.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос", - написал Железняк в Facebook.

Нардеп выложил фото и видео животного, которое бегает по коридору парламента. Куницу поймали и выпустили на свободу.