Мужчина попал в неловкую ситуацию в магазине из-за слишком большого пениса (фото)

Мужчина рассказал, что был в очень узких джинсах, которые обтягивали его 25-сантиметровый пенис.

Сотрудница магазина одежды в Англии заставила 47-летнего мужчину снять штаны, потому что заподозрила его в краже вещей.

Когда он стоял на кассе, чтобы оплатить покупки, его заподозрили в краже. А все из-за большой "выпуклости" в штанах, передает The Sun.

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В ответ покупатель объяснил, что это его пенис, но менеджер не поверила. В итоге мужчине пришлось снять штаны, однако сотруднице магазина и этого показалось недостаточно.

Тогда покупатель прошел с охранником в примерочную и снял свои трусы. Убедившись, что вещей в трусах и правда нет, охранник сказал об этом кассирше.

Мужчина рассказал, что был в очень узких джинсах, которые обтягивали его 25-сантиметровый пенис.

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