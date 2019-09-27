Мужчина попал в неловкую ситуацию в магазине из-за слишком большого пениса (фото)
Сотрудница магазина одежды в Англии заставила 47-летнего мужчину снять штаны, потому что заподозрила его в краже вещей.
Когда он стоял на кассе, чтобы оплатить покупки, его заподозрили в краже. А все из-за большой "выпуклости" в штанах, передает The Sun.
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В ответ покупатель объяснил, что это его пенис, но менеджер не поверила. В итоге мужчине пришлось снять штаны, однако сотруднице магазина и этого показалось недостаточно.
Тогда покупатель прошел с охранником в примерочную и снял свои трусы. Убедившись, что вещей в трусах и правда нет, охранник сказал об этом кассирше.
Мужчина рассказал, что был в очень узких джинсах, которые обтягивали его 25-сантиметровый пенис.
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