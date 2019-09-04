"И это ты называешь пенисом?": мужчины поделились самыми странными ситуациями во время посещений туалета

О смешных случаях поделились пользователи Reddit.

Пользователи Reddit поделились самыми странными ситуациями во время посещений туалетов. Тред собрал более тысячи комментариев.

В частности, комментатор MonsieurMollusk рассказал, что однажды в туалете аэропорта увидел старика, который начал мочиться на мужчину рядом: "Я решил выйти оттуда и услышал громкое: Что за черт? Не знаю, что было потом".

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Пользователь BMW550i поделился, что оказался однажды в уборной с нетерпеливым мужчиной, который бросил шлакоблок в кабинку, потому что устал ждать, и ранил человека. На место происшествия вызвали полицию.

Portraitopynchon рассказал о "волшебном туалете", на который он наткнулся во время фестиваля Burning Man. "Каждый сантиметр стен был покрыт свежими цветами, а внизу – зажженные свечи, плавающие вместе с лепестками цветов в маленьких лужах душистой воды".

Onehourworkweek пересказал разговор двух парней возле писсуаров: "Услышал, как один говорит другому: "И это ты называешь пенисом?" Я просто умер от смеха".

Как сообщал УНИАН, бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко исполнил хит Михаила Шуфутинского "Третье сентября", немного украинизировал текст песни.