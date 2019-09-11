Китаец разбросал на улице $14 тысяч из-за плохого дня и умоляет неравнодушных вернуть деньги

Полиция призвала тех, кто забрал разбросанные деньги, вернуть их владельцу.

42-летний Хуанг из провинции Фуцзянь (Китай) просит вернуть ему 14 тысяч долларов, которые он сгоряча выбросил на улицу из-за плохого дня.

Об этом пишет South China Morning Post.

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По словам мужчины, он действовал неразумно, когда выбросил на дорогу 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов). Свой поступок китаец объяснил плохим днем на работе.

После того, как он выбросил наличные, прохожие бросились их собирать, а водители ради лишней купюры бросали авто. Инцидент вызвал пробки на дороге.

На месте происшествия офицеры городского бюро полиции раскритиковали Хуанга за «неподобающее поведение» и призвали тех, кто взял деньги, отнести их в полицию.

В опубликованной полицейскими заявлении Хуанг пояснил, что надеется на возврат средств, поскольку он «из обычной семьи и совсем не богатый».

«Внезапный порыв повлек за собой большие неприятности для него и семьи. Пожалуйста, будьте рациональны и верните деньги», – говорится в сообщении полиции.

Часть утраченных наличных мужчине уже вернули.

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