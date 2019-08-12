В США полиция перепутала птичий помет с кокаином на одежде американского футболиста

Американскому футболисту грозил тюремный срок за "наркотики".

Американский футболист Шей Вертс мог получить тюремный срок за перевозку наркотиков. Полицейский, остановивший его, перепутал птичий помет, в котором была измазана кофта спортсмена, с кокаином.

"Это не птичий помет, парень. Мы знаем, как он выглядит", - заявил Шею офицер, ранее остановивший его за превышение скорости.

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Сначала парню просто грозил штраф - он ехал со скоростью около 120 километров в час. Когда полиция попросила его остановится, Шей поехал дальше, пишет НВ со ссылкой на Washington Post.

"Вы знаете, что творится в мире. Без обид, но мне было не совсем комфортно, офицер", - сразу после этого футболист позвонил в 911 и объяснил, что не хотел останавливаться в темном и неудобном месте. Потому Шей хотел доехать до городка, где и планировал поговорить с правоохранителями.

После остановки полицейские быстро заметили "белую субстанцию" на капоте автомобиля. Также она оказалась у него на кофте. Экспресс-тест дважды показал наличие в ней наркотиков, после чего спортсмену зачитали его права.

На попытки объяснить, что он всего лишь пытался отмыть птичий помет с капота никто не реагировал: "Разве что птица вынюхала весь кокаин", - заявил один из полицейских.