Подружка невесты пришла на свадьбу в костюме тираннозавра (видео)

Накануне молодожены отменили обязательный дресс-код и дали волю гостям самим выбирать образ.

В штате Небраска (США) девушка появилась на свадьбе у своей сестры в костюме тираннозавра.

Об этом пишет New York Post.

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Американка пришла в странном образе после того, как новобрачные анонсировали свадебную вечеринку без строгого дресс-кода.

"Когда ты подружкой невесты и тебе говорят: надевай что угодно... Я ни о чем не жалею", – подписала она снимок.

Фото с тиранозавром, что пришел на свадебную вечеринку, превратилось в вирусное – его "лайкнули" десятки тысяч пользователей в сети.

По словам героини, ее сестра была не против такого эксперимента.

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