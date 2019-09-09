Подружка невесты пришла на свадьбу в костюме тираннозавра (видео)
13:00, 09 сентября 2019Курьёзы
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Накануне молодожены отменили обязательный дресс-код и дали волю гостям самим выбирать образ.
Скриншот
В штате Небраска (США) девушка появилась на свадьбе у своей сестры в костюме тираннозавра.
Об этом пишет New York Post.
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Американка пришла в странном образе после того, как новобрачные анонсировали свадебную вечеринку без строгого дресс-кода.
"Когда ты подружкой невесты и тебе говорят: надевай что угодно... Я ни о чем не жалею", – подписала она снимок.
Фото с тиранозавром, что пришел на свадебную вечеринку, превратилось в вирусное – его "лайкнули" десятки тысяч пользователей в сети.
По словам героини, ее сестра была не против такого эксперимента.
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