В шведском городе ввели "налог" на попрошайничество

Стоимость разрешения на попрошайничество составляет 250 шведских крон (23 евро).

Город Эскильстуна стал первым муниципалитетом в Швеции, который ввел разрешения на попрошайничество.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Nyheter24.

Чтобы получить соответствующее разрешение нищие должны либо заполнить электронную форму онлайн, или обратиться в отделение полиции. Стоимость разрешения составляет 250 шведских крон (23 евро), кроме того, будет взиматься административный сбор.

Заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования.

Новые правила вступили в силу с 1 августа. По данным СМИ, ни одного запроса на получение разрешения полиция в первый день действия новых правил не получила.

За соблюдением новых правил будут следить муниципальные работники и полиция. Если у нищего не обнаружат соответствующего разрешения, у должностных лиц есть право оштрафовать его.