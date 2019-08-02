цей матеріал доступний українською

В шведском городе ввели "налог" на попрошайничество

14:56, 02 августа 2019
Курьёзы
111 0
Милостыня / REUTERS

Читайте такжеБританский бомж в 52 года поступил в Кембридж

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Nyheter24.

Чтобы получить соответствующее разрешение нищие должны либо заполнить электронную форму онлайн, или обратиться в отделение полиции. Стоимость разрешения составляет 250 шведских крон (23 евро), кроме того, будет взиматься административный сбор.

Заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования.

Новые правила вступили в силу с 1 августа. По данным СМИ, ни одного запроса на получение разрешения полиция в первый день действия новых правил не получила.

За соблюдением новых правил будут следить муниципальные работники и полиция. Если у нищего не обнаружат соответствующего разрешения, у должностных лиц есть право оштрафовать его.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Швеция#налог#попрошайка