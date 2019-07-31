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Британец получил 50 минут тюрьмы

13:48, 31 июля 2019
Курьёзы
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Кроме этого он получил 80 часов общественных работ и условный срок / фото УНИАН

Об этом сообщает издание Daily Mail.

23-летнего Шейна Дженкинса из города Портисхед в Северном Сомерсете взяли под стражу на 50 минут. Суд также приговорил молодого мужчину к 80 часам исправительных работ и реабилитации, а также запретил ему употреблять наркотики. 

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Инцидент произошел 30 мая: в этот день молодой человек под воздействием алкоголя, кокаина и марихуаны разбил окно бывшей девушки метлой, напал на двух полицейских и скрылся с места преступления.

Дженкинс признал себя виновным и во время судебного заседания зачитал два письма с извинениями. По словам парня, причиной его поведения стали алкоголь и наркотические вещества. 

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Теги: #Британия