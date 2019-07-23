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В Сиднее автомобиль с сотнями килограммов наркотиков врезался в полицейское авто (видео)

18:15, 23 июля 2019
Курьёзы
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В Австралии фургон с наркотиками влетел в полицейский автомобиль / Twitter, NSW Police Force

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Как сообщается на сайте местной полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейское авто было припарковано прямо перед полицейским участком и получило значительные повреждения.

Авто остановили полицейские. В ходе обыска полиция нашла в автомобиле мешки, в которых находилась кристаллическая субстанция. Тестирование показало, что это метамфетамин. В целом, полиция изъяла 273 кг наркотиков, общая стоимость которых оценивается в более чем 200 млн долларов.

Водитель, 28-летний мужчина, был задержан правоохранителями.

Ранее супермаркет в бразильском городе Сан-Паулу выставил на продажу упаковки стирального порошка, в которых находился кокаин.

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Теги: #Австралия#Сидней#наркотики