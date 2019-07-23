В Сиднее автомобиль с сотнями килограммов наркотиков врезался в полицейское авто (видео)
В Сиднее автомобиль с более чем 270 кг метамфетамина врезался припаркованный полицейский автомобиль.
Читайте такжеШотландия занимает первое место в ЕС по количеству смертей от наркотиков
Как сообщается на сайте местной полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейское авто было припарковано прямо перед полицейским участком и получило значительные повреждения.
Авто остановили полицейские. В ходе обыска полиция нашла в автомобиле мешки, в которых находилась кристаллическая субстанция. Тестирование показало, что это метамфетамин. В целом, полиция изъяла 273 кг наркотиков, общая стоимость которых оценивается в более чем 200 млн долларов.
Водитель, 28-летний мужчина, был задержан правоохранителями.
Ryde detectives investigate $200 million car crash https://t.co/uYynfshenBpic.twitter.com/ORAdtxgfUu— NSW Police Force (@nswpolice) July 23, 2019
Ранее супермаркет в бразильском городе Сан-Паулу выставил на продажу упаковки стирального порошка, в которых находился кокаин.